SWR-Interview zu CO2-Steuer: Baldauf gegen Pendler-Belastung

26.07.2019, 16:35 Uhr | dpa

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hat sich gegen eine CO2-Steuer als Instrument für den Klimaschutz ausgesprochen. Im Sommerinterview von "SWR Aktuell" zur Sendung am Freitagabend sagte Baldauf, zwar müsse die CO2-Emission "ein Preisschild" bekommen. Aber er halte nichts von einer Steuer.

"Das ist eine Belastung von allen denjenigen, die gar keine Chance haben, die Steuer zu vermeiden", sagte Baldauf, der als Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz nominiert ist. "Was macht der Pendler mit seinem Auto?", fragte Baldauf. "Soll er es verkaufen? Hat er eine Möglichkeit, mit Bus und Bahn zu fahren? Hat er nicht. Also brauche ich ein Gesamtkonzept."

Zur Frage einer möglichen Gegenkandidatur des Landrats Marlon Bröhr bei der Wahl des Spitzenkandidaten auf einem Parteitag im kommenden Jahr sagte Baldauf: "Wir haben Gespräche gehabt." Er würde sich über eine Mitarbeit Bröhrs im Team freuen. "Und das muss er dann entscheiden, ob er antritt oder nicht." Er freue sich persönlich über das Vertrauen der Landesvorsitzenden Julia Klöckner.