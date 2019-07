Hamburg

Hamburger Sommerdom offiziell eröffnet: Feuerwerk

26.07.2019, 18:17 Uhr | dpa

Der Hamburger Sommerdom ist am Freitag offiziell eröffnet worden. Um 17.00 Uhr startete die Eröffnungsfeier, auf der das Startsignal für das Volksfest gegeben wurde. Mit dabei auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli war Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Der Sommerdom geht bis zum 25. August. Besucher erwartet unter anderem die neue Achterbahn "Crazy Mouse", bei der Fahrgäste in Gondeln sitzen, die sich um 360 Grad drehen lassen. Daneben gibt es diverse weitere Fahrgeschäfte sowie Imbissbuden, Süßwarenstände und Schankbetriebe.

Das traditionelle Dom-Feuerwerk sollte trotz der Hitzewelle stattfinden, wie ein Sprecher am Freitag bestätigte. Im vergangenen Jahr musste es aufgrund der trockenen Wetterlage und der akuten Brandgefahr noch abgesagt werden.