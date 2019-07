Kassel

Video von Anti-Rechten-Demo zieht Ermittlungen nach sich

26.07.2019, 20:53 Uhr | dpa

Ein Video von einer Demonstration gegen Rechtsextreme in Kassel am vergangenen Wochenende hat zu Ermittlungen bei der Polizei geführt. In dem knapp zweieinhalbminütigen Video ist unter anderem zu sehen, wie ein Polizist auf der Straße sitzende Demonstranten mit Pfefferspray besprüht. "Der Einsatz von Pfefferspray ist streng an rechtliche Voraussetzungen gebunden", teilte der Sprecher des hessischen Innenministeriums am Freitagabend mit. Es werde nun geprüft, ob der Einsatz des Sprays in dieser Situation gerechtfertigt gewesen sei. Zuvor hatte die "Hessenschau" über das Video berichtet.

Man gehe davon aus, dass das Video echt sei, sagte der Sprecher. Es sei auf Twitter veröffentlicht worden und zeige "lediglich einen Ausschnitt des Demonstrationsgeschehens". Zunächst müssten die Polizisten befragt werden, die an dem Einsatz beteiligt waren. Anzeigen von Demonstrationsteilnehmern lägen der Polizei Kassel bisher nicht vor. Es werde jedoch in alle Richtungen ermittelt.