Grävenwiesbach

Mähdrescher brennt: Felder in Flammen, Bahnstrecke gesperrt

26.07.2019, 22:56 Uhr | dpa

Ein brennender Mähdrescher hat am Freitag in Grävenwiesbach (Hochtaunuskreis) zwei Felder in Brand gesetzt und für Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. Wegen der Flammen habe die Hessische Landesbahn den Verkehr auf der nahe gelegenen Strecke eingestellt, teilte die Polizei mit. Betroffen waren Passagiere der Linie RB15 Brandoberndorf - Bad Homburg - Frankfurt. Auch die Bundesstraße 456 musste vollständig gesperrt werden.

Insgesamt brannten laut Polizei 16 000 Quadratmeter Getreide und 80 Quadratmeter Raps. Ein Großaufgebot umliegender Feuerwehren war den Angaben zufolge im Einsatz und konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern.

Der Motor des Mähdreschers sei am Freitagnachmittag in Brand geraten, als der 69 Jahre alte Fahrer auf einem bereits abgemähten Getreidefeld unterwegs war, hieß es. Da der Mann dies nicht bemerkt habe, sei er in ein Rapsfeld gefahren - und habe dieses ebenfalls entflammt. Der Mähdrescher wurde zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 200 000 Euro geschätzt.