Osnabrück

Aufsteiger VfL Osnabrück startet gegen Heidenheim in Saison

27.07.2019, 01:34 Uhr | dpa

Aufsteiger VfL Osnabrück startet heute mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim in die 2. Fußball-Bundesliga. Für die Niedersachsen ist es das erste Spiel in der zweithöchsten Spielklasse nach achtjähriger Abstinenz. Der Club hat bislang 12.000 Tickets für die Duell im Stadion an der Bremer Brücke verkauft. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Personelle Sorgen hat VfL-Trainer Daniel Thioune vor allem Defensivbereich. Mit Maurice Trapp, Bashkim Ajdini und Konstantin Engel fallen drei der vier etatmäßigen Abwehrspieler aus.