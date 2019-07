Rostock

Kaum Stau für Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern

27.07.2019, 14:37 Uhr | dpa

Trotz Wochenendtouristen und Feriennachzüglern sind Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern am Samstagmorgen von größeren Staus verschont geblieben. Zur Mittagszeit stockte der Verkehr lediglich auf der Autobahn 20 Richtung Rostock zwischen den Anschlussstellen Grimmen-West und Tribsees auf rund zwei Kilometern, in der Gegenrichtung waren es zwischen Bad Sülze und Tribsees rund fünf Kilometer. Auch sei es nicht zu größeren Unfällen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei Rostock mit.

Währenddessen erlebten Autofahrer in benachbarten Bundesländern wie Hamburg oder Niedersachsen stockenden Verkehr und Staus mit einer Länge von mehr als 30 Kilometern. Angesichts des Ferienbeginns in Süddeutschland und der guten Wetterprognose war für Samstag vor allem auch auf den Strecken zur Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns mit besonders viel Verkehr gerechnet worden.