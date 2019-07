Mainz

Grünen-Fraktionschef kündigt Solarinitiative im Herbst an

27.07.2019, 16:26 Uhr | dpa

Die Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz will im Herbst eine Solarinitiative starten und Solaranlagen mit Batterien fördern. Dies gelte sowohl kommunal als auch privat, sagte der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Bernhard Braun, im Gespräch mit der "Allgemeinen Zeitung" Mainz (Samstag). "Je nach Leistung kann die Förderung durch das Land um die 1000 Euro betragen." Weiter sagte er, an den landeseigenen Gebäuden sollten mehr Ladestationen für E-Autos entstehen. "Auch die Beschaffungsrichtlinie für E-Autos wird geändert."