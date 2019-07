Braunschweig

Braunschweig nach 2:1 gegen München Drittliga-Tabellenführer

27.07.2019, 16:29 Uhr | dpa

Aufstiegsmitfavorit Eintracht Braunschweig hat am zweiten Spieltag der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg geholt und sich an die Tabellenspitze gesetzt. Die Niedersachsen setzten sich am Samstag gegen den TSV 1860 München mit 2:1 (1:1) durch und führen die Liga mit sechs Punkten an.

Ex-Bundesligaprofi Sascha Mölders hatte die Sechziger zwar früh in Führung gebracht (5. Minute), dem schon in der vergangenen Woche starken Martin Kobylański gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (43.). Rechtsverteidiger Benjamin Kessel sicherte mit seinem Tor in der 62. Minute nach Kobylański-Vorlage den Braunschweiger Sieg und zunächst auch die Tabellenführung. Nach einer Gelb-Roten Karte von Felix Weber spielte 1860 ab der 51. Minute nur noch zu zehnt.

Der SV Meppen zeigte sich nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen den FSV Zwickau formverbessert. Bei Aufsteiger Waldhof Mannheim gelang den Emsländern trotz langer Unterzahl ein 0:0. Neuzugang Willi Evseev sah aufgrund eines groben Foulspiels nach 24 Minuten die Rote Karte.