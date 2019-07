Magdeburg

Mann in der Elbe bei Magdeburg verschwunden

27.07.2019, 16:54 Uhr | dpa

Beim Versuch, in der Elbe zu schwimmen, ist in Magdeburg ein Mensch verschwunden. Zeugen hätten am Vormittag beobachtet, wie ein Mann in dem Fluss plötzlich die Arme hochrissen habe, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Samstag. Beim Versuch, wieder an Land zu gelangen, sei der Mann vermutlich an den Steinen in Ufernähe weggerutscht und im Wasser untergetaucht. Eine große Rettungsaktion blieb bis zum Nachmittag ohne Erfolg, sagte der Sprecher.

Dieser betonte zugleich, dass die Gefahren beim Baden im Fluss und gerade bei niedrigem Wasserstand unterschätzt werden. "Man kann von einer Unterströmung erfasst werden", sagte er. Denn nicht nur der Wasserstand gebe Auskunft darüber, wie gefährlich es sein kann, in einem Fluss zu baden und zu schwimmen.