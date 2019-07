Regensburg

Wohnungsbrand in Regensburger Altstadt

27.07.2019, 17:04 Uhr | dpa

Der Brand einer Dachgeschosswohnung in der Regensburger Altstadt hat am Samstag einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde in dem viergeschossigen Haus nach Polizeiangaben niemand. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung seien nicht daheim gewesen. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

In der Altstadt - die zum Unesco-Welterbe gehört - musste wegen der Löscharbeiten vorübergehend der Autoverkehr zwischen der Steinernen Brücke und dem Weißgerbergraben gesperrt werden. Die Dachgeschosswohnung brannte aus. Die übrigen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.