Sevilla gewinnt

Mainz 05 geschockt über Hiobsbotschaft beim Opel Cup

27.07.2019, 18:05 Uhr | dpa

Der FC Sevilla hat den zum zweiten Mal ausgespielten Opel Cup in Mainz gewonnen. Für den FSV Mainz 05 gab es hingegen eine Hiobsbotschaft.



Der fünfmalige Europa-League-Champion FC Sevilla hat am Samstag nach Siegen gegen den FC Everton (1:0) und den FSV Mainz 05 (5:0) den Opel Cup gewonnen.



Den Mainzer Gastgebern blieb nach einem 3:1 gegen den Premier-League-Club aus Liverpool der zweite Platz im Vorbereitungsturnier.

Schwere Verletzung von Mateta

Schmerzlicher als der verpasste Pokal ist die Knieverletzung von Top-Torschütze Jean-Philippe Mateta, der mit einer Orthese am rechten Bein durch die Opel Arena humpelte. In den nächsten Tagen soll – so der Club … ein Kniespezialist die Schwere der Verletzung ermitteln.



Die 05er müssen bereits auf die verletzten Neuzugänge Dong-Won Ji (Knorpelschaden), Ronael Pierre-Gabriel (Muskelfaserriss) und Jonathan Meier (Muskelverletzung) verzichten. Erstmals präsentierte sich der für 7,5 Millionen Euro von West Ham United verpflichtete Edimilson Fernandes dem Mainzer Publikum.

Sevilla überzeugt

Der FC Sevilla überzeugte vor 6.739 Zuschauern mit beiden aufgebotenen Teams. Der ehemalige spanische Nationaltrainer und Ex-Coach von Real Madrid, Julen Lopetegiu, ist auf einem guten Weg, zwölf Neuzugänge zu integrieren. Gegen Everton reichte es trotz guter Chancen nur zu einem 1:0 (0:0) durch einen Foulelfmeter von Lucas Ocampo.

Gegen Mainz nutzten die Spanier die Fehler in der unsortiert wirkenden Abwehr konsequent. Alejandro Pozo, Munir El Haddadi (2) und Munas Dabbur (2) waren erfolgreich. Erst mit veränderter Aufstellung zeigten sich die Gastgeber gegen Everton stark verbessert. Robin Quaison (30. Minute/59.) und der 18-jährige Erkan Eyibil (36.) überwanden den ehemaligen 05-Torhüter Jonas Lössl und sorgten bei einem Gegentreffer von Lewis Gibson (45.) für den Sieg.