Kiel

Sandhausen zum Zweitliga-Start 1:1 in Kiel

27.07.2019, 17:42 Uhr | dpa

Der SV Sandhausen ist mit einem Remis in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Der SVS kam am Samstag bei Holstein Kiel zu einem 1:1 (1:0) und verhinderte den erhofften Sieg der Norddeutschen beim Einstand von Trainer André Schubert. Emmanuel Iyoha (52. Minute) erzielte vor 10 103 Zuschauern im Holstein-Stadion das Tor für die Gastgeber, nachdem Kevin Behrens (4.) die Sandhäuser zuvor in Führung gebracht hatte.

Die Kieler steckten den frühen Rückschlag bei heißem Sommerwetter gut weg und waren in der Folge vor allem in der zweiten Halbzeit klar spielbestimmend. Ein sehenswerter Spielzug über Linksverteidiger Johannes van den Bergh und Mittelstürmer Janni Serra zum Ausgleich machte wieder Hoffnung auf ein erfolgreiches Schubert-Debüt.

Holstein drängte danach weiter und war optisch klar überlegen. Gegen kompakt stehende Gäste tat sich Schuberts Elf allerdings schwer. In der Schlussphase gab es dann zahlreiche Gelegenheiten zum Siegtreffer. Die beste vergab Jonas Meffert, der in der 90. Minute per Kopf nur den linken Pfosten traf.