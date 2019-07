Karlsruhe

Aufsteiger Karlsruher SC startet in die Zweitliga-Saison

27.07.2019, 18:06 Uhr | dpa

Der Karlsruher SC bestreitet heute sein erstes Zweitliga-Spiel nach zwei Jahren in der 3. Fußball-Liga. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz ist bei Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden zu Gast. Den Vertrag mit dem 52-jährigen Schwartz hatte der Aufsteiger unmittelbar vor dem Saisonbeginn bis 30. Juni 2021 verlängert. Der Coach rief vor dem Zweitliga-Auftakt zu Demut auf. Das Saisonziel ist der Klassenverbleib. Das erste Heimspiel der Badener steht am 3. August gegen Dynamo Dresden an.