Paderborn trennt sich im Testspiel von Athletic Bilbao 3:3

27.07.2019, 19:02 Uhr | dpa

Aufsteiger SC Paderborn hat sich in einem Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao ein 3:3 (2:1) erkämpft. Drei Wochen vor dem Start der Fußball-Bundesliga führte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am Samstag in Gütersloh durch Tore von Ben Zolinski (16.), Sebastian Vasiliadis (34.) und Christopher Antwi-Adjei (57.) bereits mit 3:1. Doch Inigo Cordoba (74.) und Iker Muniain (89.) sorgten noch für den Ausgleich. Gaizka Larrazabal hatte die Basken bereits nach 20 Sekunden mit 1:0 in Führung gebracht.

Den letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim SV Rödinghausen (11. August) wird der Bundesliga-Rückkehrer am 3. August gegen den italienischen Erstligisten Lazio Rom bestreiten.