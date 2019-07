Grimmen

Traktorbrand auf Feld bei Zarrentin

27.07.2019, 20:08 Uhr | dpa

Bei dem Brand auf einem Feld bei Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Traktor Feuer gefangen. Bei Drescharbeiten sei ein Feld durch Funkenflug in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Ein zur Brandbekämpfung eingesetzter Traktor mit Grubber habe dann bei Löscharbeiten Feuer gefangen.

Aufgrund des Windes habe sich der Brand auf dem abgeernteten Weizenfeld ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit fünf Löschzügen und 50 Kräften an den Löscharbeiten beteiligt. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Laut Feuerwehr entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 000 Euro.

Bei dem Feuer seien ein halber Hektar Weizenfeld und 9,5 Hektar Stoppelacker verbrannt worden. Der Schaden habe hier bei 1000 Euro gelegen, teilte die Feuerwehr weiter mit.