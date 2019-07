Hamburg

HSV peilt zum Saisonstart Heimsieg gegen Darmstadt 98 an

28.07.2019, 00:49 Uhr | dpa

Der Hamburger SV peilt einen erfolgreichen Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga an. Im Heimspiel am heutigen Sonntag geht es für den neuen Trainer Dieter Hecking und sein stark umformiertes Team gegen den SV Darmstadt 98. Im HSV-Tor wird Zugang Daniel Heuer Fernandes stehen, wie Hecking ankündigte. Der 26-Jährige wurde im Frühsommer für 1,2 Millionen Euro Ablöse aus Darmstadt an die Elbe gelotst und trifft gleich auf seinen Ex-Club. Für den HSV geht es auch um eine sportliche Revanche, denn die Lilien nahmen im März beim 3:2-Sieg im Volksparkstadion drei Punkte mit, die dem HSV am Saisonende im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg fehlten.