Lübeck

Travemünder Woche geht mit Feuerwerk zu Ende

28.07.2019, 01:48 Uhr | dpa

Kurz vor dem Ende der Travemünder Woche wollen die Veranstalter heute eine erste Bilanz ziehen. An den meisten Tagen herrschte in der Lübecker Bucht und auf der Trave gutes Segelwetter, das auch der Festmeile regen Besucherzulauf bescherte. Auf mehreren Festivalbühnen traten während der gesamten Travemünder Woche zahlreiche Bands und Solokünstler auf. Einer der Höhepunkte war das Rennen um den Rotspon-Cup am Mittwoch, das Finanzministerin Monika Heinold für sich entscheiden konnte. Zu der Veranstaltung, die am 19. Juli begonnen hatte, erwarteten die Veranstalter rund 800 000 Besucher. Die Segelsportveranstaltung geht am Sonntag mit einem großen Feuerwerk zu Ende.