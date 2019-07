Babenhausen

Unfall mit Linienbus: Fünf Verletzte

28.07.2019, 09:52 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 24-jähriger Autofahrer dem Bus am Samstagabend die Vorfahrt genommen. Auf einer Kreuzung stießen die Fahrzeuge mit voller Wucht zusammen. Der Autofahrer und seine beiden Begleiter wurden schwer verletzt. Der Busfahrer und eine 16-Jährige, die in dem Bus saß, kamen mit leichten Blessuren davon.