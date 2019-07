Pirmasens

Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

28.07.2019, 11:29 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein 78 Jahre alter Radfahrer in Pirmasens schwer verletzt. Das Unfallopfer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war der Senior am Vortag im Stadtteil Gersbach unterwegs, als eine Autofahrerin ihm die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer kollidierte den Angaben zufolge mit dem Wagen, stürzte und erlitt schwere Verletzungen.