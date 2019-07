Heßdorf

Verletzter Radfahrer stürzt in Bach und stirbt

28.07.2019, 12:05 Uhr | dpa

Ein verletzter Radfahrer ist im Landkreis Erlangen-Höchstadt in einen Bach gestürzt und gestorben - nach ersten Polizeierkenntnissen handelt es sich um einen Unfall. Passanten hätten den 75-Jährigen am späten Samstagabend in der Lindach nahe der Ortschaft Heßdorf gefunden. "Er hatte eine große Platzwunde am Kopf, der Notarzt stellte den Tod fest", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Nach ersten Erkenntnissen habe der Senior die Lindach an einem Übergang ohne Geländer überqueren wollen. "Dabei könnte er in einen Spalt zwischen den zwei Betonstegen geraten und gestürzt sein." Die Untersuchung zum genauen Hergang des Unfalls sollten am Montag weitergehen, hieß es.