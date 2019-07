Mordverdacht in Essen

Vater ließ zweijährigen Sohn offenbar verdursten

28.07.2019, 17:08 Uhr | maho, t-online.de

Blaulicht eines Polizeiautos (Symbolbild): In Essen soll ein Vater seinen zweijährigen Sohn verdursten lassen haben. (Quelle: Horst Galluschka/Symbolbild/imago images)

In Essen ist ein 31-Jähriger Mann festgenommen worden, weil er offenbar seinen zweijährigen Sohn verdursten ließ. Das Kind starb an den Folgen eines Hitzeschocks.

Im Essener Stadtteil Altenessen hat die Polizei am Samstagvormittag die Leiche eines zweijährigen Jungen gefunden, der offenbar in der Wohnung seiner Eltern verdurstet ist.

Die Polizei war gegen 11.20 Uhr zu der Wohnung am Ellernplatz gerufen worden. Dort fand sie das zwei Jahre alte Kleinkind leblos vor. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Jungen feststellen.



Kind starb nach Hitzeschock

Bei der Obduktion am Nachmittag wurde laut Polizei festgestellt, dass das Kind offenbar in Folge eines Hitzeschocks an Kreislaufversagen gestorben war. Zudem zeigte es deutliche Anzeichen einer stark mangelnden Flüssigkeitszufuhr.



Daraufhin wurden der Vater des Kindes, ein 31-jähriger Essener, sowie die 21-jährige Mutter festgenommen. Die Mutter ist inzwischen wieder auf freiem Fuß – der Vater wurde aber einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Mordes erließ.







Die beiden ein beziehungsweise vier Jahre alten Geschwister des verstorbenen Kindes wurden vorsorglich dem Jugendamt übergeben. Die Ermittlungen dauern an.