Dresden

Bahn-Streit eskaliert: Verkehrsverbund Oberelbe kündigt

28.07.2019, 15:59 Uhr | dpa

Im regionalen Zugverkehr rund um Dresden müssen Pendler und Reisende mit Beeinträchtigungen rechnen. Nachdem die Städtebahn Sachsen den Betrieb auf vier Strecken eingestellt hatte, hat der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) am Sonntag den Vertrag mit dem Betreiber gekündigt. Man habe das Sonderkündigungsrecht nach 72 Stunden ohne Zugbetrieb wahrgenommen, teilte der VVO mit.

Auf den Linien Dresden-Königsbrück (RB 33), Dresden-Kamenz (RB 34), Pirna-Neustadt-Sebnitz (RB 71) und Dresden-Heidenau-Kurort Altenberg (RB 72, RE 19) ist laut VVO ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Die Fahrpläne seien auf der Internetseite abrufbar. Eine Normalisierung des Zugverkehrs ist nicht absehbar. "Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht", sagte ein VVO-Sprecher auf dpa-Anfrage.

Der Auftraggeber kündigte an, den Betrieb schnellstmöglich neu zu vergeben. "Der VVO nimmt jetzt Kontakt mit geeigneten Eisenbahn-Unternehmen auf, damit nach einer Notvergabe schnellstmöglich der Zugverkehr auf den Strecken des Dieselnetzes wieder aufgenommen wird", hieß es.

Die Kündigung des bis 2024 laufenden Vertrages ist der vorläufige Höhepunkt eines seit längerem schwelenden Streits mehrerer Parteien. Die Städtebahn hatte den Verkehr am Donnerstag überraschend eingestellt. Als Grund nannte sie Schäden an Zügen. Dafür machte das Unternehmen die Deutsche Bahn verantwortlich, weil diese die Trassen nicht von Vegetation frei gehalten habe. Die Bahn wies die Vorwürfe zurück. Wegen der Schäden hatte der Eigentümer der Züge endgültig am vorigen Mittwoch den Mietvertrag gekündigt.