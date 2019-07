Waltershausen

Innenminister will mehr Kontaktbereichsbeamte in Thüringen

28.07.2019, 18:14 Uhr | dpa

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will sich für mehr Kontaktbereichsbeamte (Kobb) in den Stadtteilen und Ortschaften einsetzen. Ihre Zahl soll sich nach dpa-Informationen schrittweise von derzeit 192 auf bis zu 240 erhöhen. Sein Konzept will der Minister heute in Waltershausen vorstellen. Ziel soll sein, dass in größeren Bereichen nicht nur ein, sondern zwei Kobbs unterwegs sind und so stärker auch schutzpolizeiliche Aufgaben übernehmen können. Maier will sich in Waltershausen laut Innenministerium zu neuen Aufgabenfeldern und der künftigen Ausstattung der Kontaktbereichsbeamten äußern. Sie sind für die Bürger die direkten Ansprechpartner der Polizei in Stadtteilen und Ortschaften.