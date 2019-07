Erfurt

Ramelow gegen Riexingers Verstaatlichungsvorschlag

28.07.2019, 18:25 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) unterstützt den Vorschlag von Linke-Parteichef Bernd Riexinger zur Verstaatlichung aller Fluggesellschaften nicht. "Ich plädiere für eine konsequente Besteuerung von Flugbenzin und Steuerfreiheit für alle Schienenverkehre", schrieb Ramelow bei Twitter. Auch Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) äußerte sich gegen den Verstaatlichungsvorschlag.

Riexinger hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag) gesagt, "was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben. Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand - genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn".