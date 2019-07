Heidelberg

Radfahrer verunglückt in Heidelberg schwer und stirbt

28.07.2019, 18:29 Uhr | dpa

Auf einer abschüssigen Fahrbahn ist ein Radfahrer in Heidelberg ersten Polizeierkenntnissen zufolge schwer verunglückt und ums Leben gekommen. Der 30-Jährige sei am Sonntag in einer leichten Kurve vermutlich von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgerutscht, teilte die Polizei mit. Trotz einer sofortigen Reanimation durch Ersthelfer sei der schwer verletzte Mann kurz darauf in einem Krankenhaus gestorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden an dem Sturz lagen den Angaben zufolge zunächst nicht vor.