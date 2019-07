Neubrandenburg

Klassik und Elektro bei Festspielen MV

28.07.2019, 19:04 Uhr | dpa

Mehr Crossover geht kaum: Bei ihrem ersten "Detect Classic Festival" haben die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende in Neubrandenburg Musik von Klassik bis Elektro unter einen Hut gebracht und damit Brücken zwischen Konzert- und Festivalgängern geschlagen. Das Experiment sei "vollauf geglückt", bilanzierte Festspiele-Intendant Markus Fein am Sonntagabend nach dem Abschluss des dreitägigen Events.

Auf den Bühnen in den einstigen Neubrandenburger Panzerhallen und in der Konzertkirche spielten junge Orchester wie die Junge Norddeutsche Philharmonie, das gerne barfuß spielende Stehgreif-Orchester und das Ensemble Reflektor. Mit dabei waren auch Percussion-Star Alexej Gerassimez sowie DJs. Knapp 1000 Besucher seien bei den verschiedenen Veranstaltungen gezählt worden, sagte Fein und kündigte die zweite Auflage des "Detect Classic Festivals" für kommendes Jahr an.