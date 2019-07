Frankfurt am Main

Kapitän stürzt in Matrosenwohnung: Verletzt

28.07.2019, 21:11 Uhr | dpa

Bei der Einfahrt eines Güterschiffs in den Südhafen in Frankfurt ist ein Kapitän auf dem Schiff verunglückt. Er beugte sich in die Matrosenwohnung im Schiffsbug, verlor das Gleichgewicht und fiel etwa 1,30 Meter tief kopfüber in die Wohnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war kurzzeitig bewusstlos und wurde in ein Krankenhaus gebracht.