Hamburg

Vierfache Mutter getötet: Psychiater stellt Gutachten vor

29.07.2019, 01:45 Uhr | dpa

Mit dem psychiatrischen Gutachten des Sachverständigen wird heute der Prozess gegen einen Deutschen fortgesetzt, der seine Frau mit etwa 50 Messerstichen getötet hat. Der Mann hatte die Bluttat vor Gericht bereits zugegeben. Vor dem Angriff war es demzufolge zu einem Streit zwischen beiden gekommen. Schließlich sei er total durchgedreht. Der Mann gab an, sich aber an den Angriff auf die Afrikanerin kaum noch erinnern zu können. Die Frau war Mutter von vier Kindern - zwei davon hatte sie mit dem Angeklagten. Das Paar lebte seit dem Sommer 2017 getrennt. Im Dezember 2018 hatte der 50-Jährige seine Frau in deren Wohnung erstochen. Ihre Leiche wurde von dem gemeinsamen, damals elf Jahre alten Sohn gefunden. Der Mann war nach dem Angriff in ein Fast-Food-Restaurant essen gegangen. Wenige Stunden später nahm die Polizei ihn in seiner Wohnung in Hamburg-Dulsberg fest.