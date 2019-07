Köln

Chaos-Stadt der E-Scooter: Köln kämpft mit vielen Unfällen

29.07.2019, 06:27 Uhr | dpa

In der Millionenstadt Köln verlaufen die ersten Wochen mit E-Scootern auf den Straßen alles andere als störungsfrei: Fast jeden Tag hat die Polizei neue Unfälle zu vermelden. "Wir raten dringend, sich zunächst in aller Ruhe mit dem neuen Fortbewegungsmittel vertraut zu machen", sagte ein Polizeisprecher. Das Auf- und Absteigen wolle gelernt sein. Allein in einem Zeitraum von 24 Stunden zuvor vermeldete die Polizei am Freitag fünf Vorfälle in Köln mit den neuen Rollern, teilweise mit schweren Verletzungen.

Das größte Problem sieht die Kölner Polizei darin, dass Menschen betrunken oder zu zweit auf die Roller steigen. "Der E-Scooter ist kein Spielzeugroller, sondern ein versicherungspflichtiges Kraftfahrzeug", warnte der Sprecher. Somit gälten die gleichen Regeln wie hinter dem Steuer.

In anderen großen Städten des Landes haben die Polizeiwachen weniger Grund zur Klage: In Düsseldorf gab es in den ersten zwei bis drei Wochen lediglich vier polizeibekannte Unfälle mit Verletzten. Dortmund, Bochum und die Vorreiterstadt Herne, in der die E-Scooter als Erstes auftauchten, hatten bislang (Stand: Freitag) keine Unfälle zu vermelden.