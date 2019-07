Berlin

Radfahrerin in Berlin-Kladow angefahren und schwer verletzt

29.07.2019, 07:52 Uhr | dpa

Eine 46 Jahre alte Radfahrerin ist in Berlin-Kladow von einem Auto angefahren worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Berlin am Montagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 61 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend die Straße Am Landschaftspark Gatow. An einer Kreuzung wollte er nach rechts abbiegen. Dabei hielt er an und ließ einen Radfahrer durch, der parallel zur Bundesstraße fuhr. Die nachfolgende 46-Jährige übersah er jedoch und stieß mit ihr zusammen.