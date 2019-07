Erfurt

Frau attackiert Nachbar und verbarrikadiert sich in Wohnung

29.07.2019, 07:58 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th)- Eine Frau hat in Erfurt ihren Nachbarn mit einem Stuhl angegriffen und sich dann in ihrer Wohnung verbarrikadiert. Der Nachbar meldete das der Polizei, wie diese am frühen Montagmorgen mitteilte. Demnach erklärte der Mann, die Frau habe mehrere Möbelstücke vor seiner und vor ihrer Wohnungstür aufgestapelt habe. Da die Frau schon polizeibekannt war und als psychisch auffällig galt, sollte sie einem Arzt vorgestellt werden.

Da sie nicht auf das Klopfen und Klingeln der Beamten reagierte, brach die Feuerwehr die Tür auf, die von innen mit Holzleisten verkeilt war. Da sie in der Wohnung einen Reiskocher und dahinter einen Ventilator angeschaltet hatte, war es sehr heiß und es gab eine hohe Luftfeuchtigkeit. Eine Notärztin wies die Frau in die psychiatrische Station eines Krankenhauses ein, wo sie jedoch nach wenigen Stunden wieder entlassen wurde. Gegen die Frau wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.