Polizei ermittelt

Lkw-Brand auf dem Otto-Hausmann-Ring

29.07.2019, 08:40 Uhr | t-online.de

Feuerwehr (Symbolfoto): In Wuppertal geht die Polizei von Brandstiftung aus. (Quelle: imago images)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Lkw auf dem Otto-Hausmann-Ring in Wuppertal in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In Wuppertal hat es in der Nacht zu Montag einen Lkw-Brand gegeben. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Der Lastwagen parkte talaufwärts etwa auf mittlerer Höhe des Otto-Hausmann-Ringes. Gegen 2 Uhr brach dann offenbar das Feuerwehr aus. Der Lkw brannte vollständig aus. Rund eine Stunde lang löschten die Einsatzkräfte die Flammen.





Die Ermittlungen dauern an, derzeit geht die Polizei jedoch von Brandstiftung aus. Verletzte gab es keine.