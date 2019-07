Zwei Badetote in der Lübecker Bucht am Wochenende

29.07.2019, 08:39 Uhr | dpa

Bei Badeunfällen in der Lübecker Bucht sind am Wochenende zwei Männer ums Leben gekommen. Vor Neustadt wurde am Samstag ein 43-jähriger Kitesurfer leblos im Wasser entdeckt. Er konnte nicht mehr gerettet werden, berichtete ein Polizeisprecher am Montag in Lübeck. Am selben Tag wurde auch vor Scharbeutz ein 31 Jahre alter Mann leblos aus dem Wasser geholt. Er konnte zunächst reanimiert werden, starb aber später im Krankenhaus. Am Wochenende habe es viel Wind, Wellen und Strömung in der Lübecker Bucht gegeben, die Rettungskräfte seien zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt, sagte der Polizeisprecher.