Erkrath

Nach Feuer in Kindergarten: Experten untersuchen Brandort

29.07.2019, 09:11 Uhr | dpa

In dem zerstörten Kindergarten steht ein Bobbycar. Foto: David Young/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach dem Großbrand in einem Kindergarten in Erkrath bei Düsseldorf sollen Spezialisten der Kriminalpolizei die Überreste des Gebäudes untersuchen. Ob sie bereits die Brandursache klären können, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Zerstörungen seien groß.

Ob es - wie von mehreren Medien spekuliert - einen Zusammenhang zu vorherigen Bränden von zwei Schulen in der Nähe geben könnte, sei unklar: "Wir haben bisher keinen Anhaltspunkt für einen Zusammenhang", sagte der Sprecher. Nach einem Feuer in einer Schule, die knapp zwei Kilometer vom jetzigen Brandort entfernt Anfang Juni in Flammen stand, werde noch wegen Brandstiftung ermittelt.

Die Feuerwehr war am Samstagabend gegen 18.40 Uhr zu dem Kindergarten in Erkrath gerufen worden. Die Löscharbeiten dauerten bis 3.00 Uhr nachts, 170 Rettungskräfte waren im Einsatz. Ein Feuerwehrmann erlitt einen Schwächeanfall, weitere Verletzte gab es nicht.