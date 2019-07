Eine Person verletzt

Feuer in Aufzug eines Mehrfamilienhauses

29.07.2019, 10:40 Uhr

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr: In Mainz brannten mehrere Möbelstücke in einem Aufzug. (Quelle: imago images)

In einem siebenstöckigen Mehrfamilienhaus in Mainz sind am Sonntagabend mehrere in einem Aufzug stehende Möbel in Brand geraten. Eine Person wurde dabei verletzt.

Am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr haben mehrere Anwohner eines Hauses in der Hinteren Christophsgasse in Mainz die Feuerwehr alarmiert. Sie wurden wegen der Rauchmelder auf den Rauch in den Fluren aufmerksam und riefen daraufhin die Einsatzkräfte.

Am Einsatzort angekommen, entdeckte die Feuerwehr in dem im Erdgeschoss stehenden Aufzug mehrere brennende Möbelstücke – darunter auch eine Couch. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Sie untersuchten die verrauchten Stockwerke vier bis sieben außerdem nach verbliebenen Personen. Die Anwohner hatten sich vorab jedoch schon selbst in Sicherheit gebracht.







Die Feuerwehr lüftete die Flure. Eine Frau wurde außerdem vorsorglich vom anwesenden Rettungsdienst versorgt. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.