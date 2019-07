Kassel

Brände an zwei Kaufunger Schulen: Polizei sucht Brandstifter

29.07.2019, 11:06 Uhr | dpa

Nach Bränden an zwei Kaufunger Schulen (Kreis Kassel) suchen die Ermittler weiter nach den Brandstiftern. Derzeit sei man auf Hinweise angewiesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zeugen hatten das erste Feuer am späten Donnerstagabend gemeldet. Zwei Unbekannte sollen demnach einen Müllcontainer auf einem Schulgelände in Brand gesetzt haben. Die Flammen griffen im Anschluss auf zwei andere Container und die Fassade des Schulgebäudes über. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 000 Euro. Ein nur geringer Schaden entstand nach Mitternacht bei einem weiteren Feuer an einer zweiten Schule, wo ebenfalls ein Müllcontainer brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand noch im Container löschen.