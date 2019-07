Stuttgart

Rückgang bei Haus- und Sperrmüll hat sich nicht fortgesetzt

29.07.2019, 12:30 Uhr | dpa

140 Kilogramm Haus- und Sperrmüll hat jeder Baden-Württemberger im vergangenen Jahr durchschnittlich produziert. Nachdem der Wert in den Vorjahren gesunken war, nahm er 2018 um ein Kilogramm zu. Das geht aus der am Montag in Stuttgart vorgestellten Abfallbilanz hervor. Langfristig gesehen blieb die Menge aller häuslichen Abfälle einschließlich Wertstoffe und Biomüll konstant. Abfallvermeidung sei die "Königsdisziplin", sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) und eine zentrale Aufgabe für die Zukunft. Die Bemühungen hierzu seien noch ausbaubar.