Hamburg

Wechselhaftes Sommerwetter in Niedersachsen erwartet

29.07.2019, 12:36 Uhr | dpa

Die extreme Hitze ist bis auf weiteres vorbei. In den kommenden Tagen könnten sich die Menschen in ganz Niedersachsen eher auf wechselhaftes Sommerwetter mit durchziehenden Schauern einstellen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Montag. Dabei werde es am Dienstag noch vergleichsweise trocken bleiben. In den folgenden Tagen werde es dann aber immer wieder Niederschläge und örtlich auch Gewitter geben.

Mit 28 bis 30 Grad werde es am Dienstag noch einmal etwas wärmer, sagte der Sprecher. Danach werde sich die Temperatur eher um 25 Grad einpendeln. "Zum Ende der Woche kann es dann auch noch etwas weiter runter gehen", sagte er. Örtlich lägen die Temperaturen dann bei 23 Grad. Grundsätzlich werde es im Binnenland etwas wärmer sein als an der Küste.