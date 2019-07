Magdeburg

Schädlingsgeplagte Waldbesitzer bekommen finanzielle Hilfe

29.07.2019, 14:05 Uhr | dpa

Waldbesitzer in Sachsen-Anhalt, deren Flächen massiv von Insekten wie dem Borkenkäfer oder von Pilzen geschädigt sind, können finanzielle Hilfe erhalten. Grundlage sei die neue Waldschutz-Richtlinie, teilte das Umwelt- und Agrarministerium am Montag in Magdeburg mit. Insgesamt stünden 2,5 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung, um Waldbesitzern bei der Bewältigung der Schäden zu helfen. Dabei gehe es etwa um die Räumung der betroffenen Flächen sowie um die Vorbeugung und Bekämpfung von Schädlingen. Anträge könnten ab sofort gestellt werden. Die zuständigen Revierleiter des jeweiligen Betreuungsforstamts beraten den Angaben zufolge kostenlos zur aktuellen Schadsituation.

Den Waldbesitzern machen die Folgen massiver Stürme und auch die lang anhaltende Trockenheit große Probleme.