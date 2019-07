Wiesbaden

GdP-Chef: Vorgeschichte zu Einsätzen muss geklärt werden

29.07.2019, 14:08 Uhr | dpa

Hessens GdP warnt vor einer vorschnellen Bewertung der massiven Polizeieinsätze mit Pfefferspray in Frankfurt und Kassel. Bei den im Internet veröffentlichten Amateur-Videos zu den Vorgängen sei die Vorgeschichte zu den Zwischenfällen nicht zu sehen, sagte der Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Grün, der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Wiesbaden. Dass die Beamten grundlos vorgegangen seien, "halte ich für ausgeschlossen".

Dass die Polizisten bei ihren Einsätzen in der Öffentlichkeit jederzeit etwa mit Handys gefilmt werden können, sei den Einsatzkräften bewusst. "Wir müssen damit umgehen, ob es uns gefällt oder nicht", betonte Grün. Dementsprechend müsse das Handeln der Polizisten auch sein; es sollte auch im Nachhinein überprüfbar und rechtskonform sollte.

Die Vorkommnisse und der körperliche Einsatz der Ordnungskräfte würden von der Polizei und der Staatsanwaltschaft überprüft, erklärte der Gewerkschafter. So lange sollte abgewartet werden.