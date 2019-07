München

FC Bayern trainiert vor Pokal in Rottach-Egern

29.07.2019, 15:35 Uhr | dpa

Der FC Bayern München bezieht nach dem Supercup und in der Woche vor der ersten Runde des DFB-Pokals ein kurzes Trainingslager am Tegernsee. Vom 6. bis 10. August lässt Trainer Niko Kovac den deutschen Fußball-Rekordmeister wie vor einem Jahr in Rottach-Egern schwitzen. Am Dienstag (6. August/17.00 Uhr) und am Samstag (10. August/10.00 Uhr) wird öffentlich trainiert. Am Donnerstag (8. August/18.30 Uhr) ist ein Freundschaftsspiel gegen den FC Rottach-Egern angesetzt.

Zwei Tage nach Ende des Trainingslagers steht dann das Erstrundenspiel im DFB-Pokal an. Die Münchner sind dann bei Energie Cottbus zu Gast. Um den Supercup geht es schon an diesem Samstag, auswärts gegen Borussia Dortmund.