Braunschweig

Eintracht Braunschweig löst Scouting-Abteilung auf

29.07.2019, 15:37 Uhr | dpa

Der finanziell angeschlagene Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig wird seine Scouting-Abteilung um Chefscout Dirk Fischer zum 31. Juli auflösen. Der Club begründete dies in einer Mitteilung vom Montag mit "wirtschaftlichen Gründen". "Wir haben uns in den vergangenen Monaten genau die Kosten angeschaut und müssen auch diesen Bereich - wie viele andere in den vergangenen Wochen und Monaten - den Bedingungen der 3. Liga anpassen", erklärte Aufsichtsratsmitglied Tobias Rau.

Der Drittliga-Tabellenführer setzt in Zukunft auf das Netzwerk des neuen Führungsduos mit Sportchef Peter Vollmann und Trainer Christian Flüthmann. "Wir befinden uns aktuell in einer Situation, in der wir alles auf den Prüfstand stellen und sich der Verein neu aufstellt", erklärte Vollmann dazu.