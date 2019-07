Feuer an Gartenlaube mit AfD-Politiker: Polizei sucht Täter

29.07.2019, 15:39 Uhr | dpa

Die Polizei sucht weiter nach dem Brandstifter, der in Arendsee ein Feuer an einer Gartenlaube entfacht und damit einen dort schlafenden AfD-Politiker in Gefahr gebracht haben soll. Am Montag seien die Ermittlungen wegen versuchten Mordes mit Befragungen im Umfeld, der Aufnahme und Auswertung von Spuren fortgesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Stendal.

Der 32 Jahre alte AfD-Kreisvorsitzende der Altmark West, Sebastian Koch, hatte in der Nacht zum Sonntag nach einem Sommerfest der Jugendorganisation der Partei gemeinsam mit seiner 27-jährigen Lebensgefährtin in der Gartenlaube aus Holz geschlafen. Am Morgen soll ein Unbekannter versucht haben, die Laube anzuzünden. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, es wurde niemand verletzt. Spezialisten des Landeskriminalamtes fanden Brandbeschleuniger. Ein politisches Motiv für die Tat wird nicht ausgeschlossen.