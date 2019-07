Kiel

Grundsteuer: Heinold und Hauseigentümer weiterhin uneins

29.07.2019, 15:40 Uhr | dpa

Im Konflikt um die Reform der Grundsteuer haben Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und der Eigentümerverband Haus & Grund unterschiedliche Grundsatzpositionen bekräftigt. Heinold sagte am Montag nach einem Treffen mit dem Haus & Grund-Landesvorsitzenden Alexander Blažek, sie wolle an der Wertabhängigkeit festhalten. Damit würde wie bisher in weniger guten Lagen weniger Grundsteuer bezahlt als in besseren. Alle unabhängig vom Wert der Lage gleich zu behandeln, wie es Haus & Grund wolle, wäre aus ihrer Sicht nicht gerecht, sagte Heinold. Der Verband unterstützt das sogenannte Flächenmodell. Nach Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts muss die Grundsteuer bis Ende des Jahres neu geregelt sein, weil die Bewertungsgrundlagen veraltet sind.