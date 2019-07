Boomende Stadt

Einwohnerzahl von Mainz wächst auf über 220.000

29.07.2019, 17:01 Uhr | dpa

Die Bevölkerungszahl in Mainz wächst immer weiter. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt konnte inzwischen ihren 220.000en Bewohner begrüßen, teilte ein Stadtsprecher am Montag mit.



Ein Sprecher der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt hat am Montag mitgeteilt, dass mittlerweile 220.000 Bewohner in Mainz leben. Pro Jahr entscheiden sich demnach etwa 2.000 Neuankömmlinge für die Stadt. "Und nach allem, was wir aus Studien wissen, wird sich das auch in den kommenden Jahren nicht ändern", heißt es.



Damit wächst die Bevölkerung in der Stadt weiter stark: 2016 lebten in Mainz nur 209.779 Menschen. Zwei Jahre später, im Jahr 2018, wurden bereits 217.118 Einwohner gezählt. Genau wie Ludwigshafen, Koblenz, Kaiserslautern und Trier zählt Mainz damit zu den wenigen Großstädten in Rheinland-Pfalz und ist als Wohnort sehr gefragt.







Mit einem neuen Stadtteil und einem größeren Wohnungsangebot möchte die Stadt sich auf den kommenden Zuwachs einstellen. Auch die Mainzer Verkehrsinfrastruktur soll zukünftig ausgebaut werden, um auch die Randbezirke noch attraktiver zu gestalten.