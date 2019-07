Liebschützberg

Zehnjähriges Mädchen stirbt einige Tage nach Verkehrsunfall

29.07.2019, 17:00 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall in Liebschützberg (Landkreis Nordsachsen) ist ein zehnjähriges Mädchen seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb das Kind bereits am vergangenen Donnerstag im Krankenhaus. Die Zehnjährige war am Abend des 21. Juli mit ihrem Fahrrad von einem Grundstück auf die Straße gefahren und von einem Auto erfasst worden. Nach Polizeiangaben war der Fahrer betrunken. Ein Atemalkoholtest hatte 1,14 Promille erbracht.