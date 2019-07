Wiesbaden

Beuth nennt Attacke auf Jungen "furchtbare Tat"

29.07.2019, 18:23 Uhr | dpa

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) hat sich tief betroffen gezeigt von der tödlichen Attacke gegen einen achtjährigen Jungen. "Wir haben heute am Frankfurter Hauptbahnhof eine furchtbare, eine sinnlose, eine bestürzende Tat erleben müssen", sagte er am Montagabend in Frankfurt. Die Gedanken seien bei der Mutter und bei der Familie. Beuth bedankte sich außerdem bei den "couragierten Bürgerinnen und Bürgern", die es durch ihr beherztes Eingreifen möglich gemacht hätten, dass der mutmaßliche Täter schnell habe gestellt werden können.

Der Minister übergab der Stadt Frankfurt am Montagabend bei einem bereits länger geplanten Termin einen Bescheid über 1,2 Millionen Euro für die Instandhaltung der Videoanlagen im Bahnhofsviertel. Er sei sich nicht sicher, ob Videoüberwachung in einem solchen Fall wie dem des getöteten Jungen das geeignete Mittel gewesen wäre, um die Tat zu verhindern, sagte Beuth. Dennoch gebe es viele Situationen in einer Großstadt wie Frankfurt, bei denen Straftaten mit der Hilfe von Videokameras verhindert werden können.

Ein achtjähriger Junge war am Montag von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen und getötet worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Der Mann soll auch die Mutter des Jungen ins Gleisbett gestoßen und es bei einer weiteren Person versucht haben. Die 40-jährige Mutter habe sich auf einen Fußweg zwischen zwei Gleisen gerettet. Die dritte Person konnte sich in Sicherheit bringen, ohne in die Gleise zu stürzen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Der 40 Jahre alte Tatverdächtige soll ersten Ermittlungen zufolge aus Eritrea stammen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch vollkommen unklar.