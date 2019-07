Eschweiler

Feuer am Eschweiler Rathaus: Teil der Fassade brannte

29.07.2019, 19:20 Uhr | dpa

Ein Feuer am Rathaus in Eschweiler bei Aachen hat am Montagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Brand sei gegen 17.43 Uhr an der Fassade des modernen Verwaltungsgebäudes in der Eschweiler Innenstadt gemeldet worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 130 Einsatzkräfte hätten das Feuer aber schnell unter Kontrolle gebracht. Der Hausmeister des Rathauses habe leichte Verletzungen erlitten, vermutlich einen Schock.

Im Inneren des Gebäudes gab es nur Verrauchungen, die mit Lüftern entfernt wurden, sagte der Sprecher. Etwa 250 Quadratmeter Fassade hätten gebrannt, nachdem Dämmstoffe unter den Fassadenplatten aus Mineralwolle sich entzündet hätten. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Am Abend war die Feuerwehr nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Eschweiler hat knapp 60 000 Einwohner und liegt nordwestlich von Aachen.