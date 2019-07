Schleusingen

Radfahrer prallt gegen Baum: Schwer verletzt

30.07.2019, 08:20 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist im Landkreis Hildburghausen gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Suhl am Dienstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 41-Jährige auf einem stark verwurzelten Waldweg in der Nähe von Schleusingen unterwegs. An einer steileren Stelle blieb er vermutlich an einer Wurzel hängen und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Dabei sei er nach rechts vom Weg abgekommen und gegen den Baum gefahren.