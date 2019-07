Kamenz

Inflationsrate in Sachsen leicht gesunken

30.07.2019, 10:01 Uhr | dpa

Die Inflationsrate in Sachsen ist im Juli leicht gesunken. Die Jahresteuerungsrate wird voraussichtlich bei 1,6 Prozent liegen, wie das Statistischen Landesamt in Kamenz am Dienstag mitteilte. Im Juni lag sie bei 1,8 Prozent, im Mai noch bei 1,4 Prozent.

Ein Grund für den Rückgang seien gesunkene Preise für Rundfunk- und Fernsehgeräten (-1,8 Prozent) sowie für Technik zur Verarbeitung von Informationen (-2,7 Prozent). Unter dem Gesamtindex lagen auch die Preise für Nahrungsmittel und Getränke (1,4 Prozent). Im Vergleich zum Juni dieses Jahres werden sich die Verbraucherpreise voraussichtlich um 0,4 Prozent erhöhen, wie das Amt weiter mitteilte.